В Брюсселе потребуют также гарантий безопасности киевского режима

Представители НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности, а также снятие возражений против принятия Украины в альянс. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на источники.

Как подчеркивает издание, данный сценарий озвучивается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США и перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом.

В случае реализации этого сценария России предложат оставить за собой Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет. После фиксирования украинских границ по этой схеме предполагается принять в НАТО то, что останется Украине.

Источники сравнивают обсуждаемый вариант с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную Советскому Союзу, и Западную.

Ранее информированные источники из числа чиновников альянса заявили, что НАТО не испытывает желания принимать в свой состав государство, из-за которого военно-политический блок может оказаться втянутым в конфликт. По этой причине Киев может не рассчитывать на приглашение вступить в альянс на предстоящем в июле саммите.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент, хотя сами натовцы этот факт пытаются отрицать.

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