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Собянин: 72 дома по программе реновации строят и проектируют на востоке Москвы

11:50
  • пятница
  • 05 апреля 2024

44 новостройки уже готовы и переданы под заселение

На юго-востоке столицы по программе реновации строят и проектируют 72 дома, а 44 новостройки уже готовы и переданы под заселение. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, всего в Юго-Восточном округе переселят свыше 164 тысяч человек из более чем 800 домов.

Для них создают доступную и комфортную социальную инфраструктуру. Так, например, в Печатниках возведут крупный культурно-спортивный центр. В Рязанском будет школа с большим физкультурным комплексом. А в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино построят три детских сада.

В Южнопортовом появится образовательный комплекс. В Некрасовке и Лефортове откроют две поликлиники.

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