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Психограмма Германии: Немцы устали от войны и очень боятся Путина

11:45
  • пятница
  • 05 апреля 2024

В киевский режим почти никто не верит

Канцер Германии Олаф Шольц, четко отказавшись от поставок крылатых ракет Taurus Киеву, заручился поддержкой большинства немцев. Среди населения значительно возросло чувство усталости от военных действий, выяснил психолог Дирк Зимс.

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Как пишет Focus, "Психограмма Германии" посвящена изучению отношения немцев к военным действиям на Украине на основе глубинных психологических интервью. В своем последнем исследовании Зимс объясняет, почему многие немцы больше не могут безоговорочно поддерживать Украину.

Зимс приходит к заключению, что немецкое общество крайне устало от конфликта на Украине. В киевский режим почти никто не верит. При этом не обошлось и без парадоксов: наслушавшиеся западной пропаганды бюргеры одинаково боятся как победы, так и проигрыша России.

По данным исследования, одна часть немцев опасается угрозы миру во всем мире, если Путин проиграет, другая — если Путин выиграет. Одни признают в действиях Олафа Шольца качества "канцлера мира", который спасает Германию от эскалации, другие констатируют его полную несостоятельность как лидера. Как заявил один из респондентов, мысль о том, что придется защищать свою страну и свои ценности на войне, немцам в корне чужда.

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