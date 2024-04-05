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Путин поприветствовал участников форума волонтеров-медиков

12:04
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Это уже восьмое такое мероприятие

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников восьмого Всероссийского форума волонтеров-медиков, напомнив про достижения этого движения.

Волонтеры-медики, как подчеркнул глава государства, своими реальными делами и начинаниями, а также искренней заботой о тех, кто нуждается в поддержке и внимании, снискали заслуженный авторитет.

Это движение продвигает ценности здорового образа жизни и безвозмездного донорства, продолжает традиции милосердия и подвижничества, которыми всегда славилась Россия, напомнил Путин. Стремление незамедлительно прийти на помощь в полной мере проявились и в трагические часы и дни после теракта в "Крокус сити холле", цитирует президента пресс-служба Кремля.

В феврале Владимир Путин встретился с активом участников форума "Всё для Победы!", который проводился в Туле. Участие в мероприятии принимали люди гражданские — не военные, но те, без кого будущая победа невозможна. Это, в частности, волонтеры и медики, помогающие солдатам в зоне спецоперации. Глава государства подчеркивал, что "невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней".

В январе президент отмечал, что в характере нашего народа — подставлять плечо Родине, не жалея себя, при этом вся страна искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя. Владимир Путин рассказал, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек — "механизм огромный".

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Открытие Всероссийского форума волонтеров-медиков
Владимир Путин
Владимир Путин
Волонтер-медик
Волонтер-медик
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