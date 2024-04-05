Следователи показали нож, которым ранили губернатора Чибиса

Расследование продолжается

Следственный комитет показал место преступления и нож, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Судя по кадрам СК, орудие преступления – небольшой нож с черной рукояткой и лезвием длиной примерно 10 сантиметров. Известно, что злоумышленник ранил главу региона этим ножом в живот.

Нападение на Чибиса произошло накануне после его встречи с жителями города Апатиты. Злоумышленник ранил губернатора ножом в живот. Чибису удалось добраться до машины, после чего его экстренно госпитализировали и провели операцию. В настоящий момент глава Мурманской области находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Нападавший был ранен при задержании в ногу. Им оказался 42-летний местный житель. На допросе он рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя лично его не знал.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Прокуратуре уточнили, что за подобное преступление в качестве наиболее строгого наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

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