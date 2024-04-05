Киевский режим совершает все новые военные преступления

Украина продолжает использовать запрещенные противопехотные мины "Лепесток", забрасывая ими населенные пункты у линии соприкосновения. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, на улицах прифронтовых городов все чаще появляются другие запрещенные взрывоопасные предметы, "часто закамуфлированные под игрушки или предметы быта".

В качестве примера Мирошник привел противопехотную мину, похожую на ручной фонарь. При нажатии на него, а иногда просто от прикосновения происходит детонация. Заряда хватает, чтобы оторвать кисть руки, лишить человека зрения или нанести серьезные увечья, цитирует посла по особым поручениям РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские военные совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки. Об этом известно "из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения".

Мирошник подчеркивал, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель. С начала года украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

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