Минфин США потребовал от компаний КНР сокращения производства

Работа китайцев нарушает мировой баланс

Министр финансов США Джанет Йеллен во время посещения Гуанчжоу - одного из центров промышленности в КНР – заявила, что китайские предприятия производят слишком много товаров. По словам чиновника, эта стратегия нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю.

Как передает Reuters, Йеллен отметила особенный перекос в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели и полупроводники. По словам министра, мировые цены на товары падают на фоне масштабных государственных субсидий, поощряющих промышленность в КНР, и слабого спроса внутри страны.

В ближайшие несколько дней глава минфина США намерена провести встречи с высокопоставленными представителями китайских властей. Йеллен намерена донести до них свою позицию: продолжение подобной политики Пекином вызовет неизбежный ответ Вашингтона – ввод новых тарифов или других торговых барьеров.

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