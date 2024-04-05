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Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе

12:26
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Она сменит холодную ветреную погоду

Повышение температуры воздух до плюс 20 градусов ожидается в Москве с понедельника, 8 апреля. Такой прогноз дал в пятницу, 5 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог пояснил, что в столичном регионе начинается изменение циркуляции, воздушные массы сначала будут поступать с юго-востока в субботу, а в воскресенье — с юго-запада. Уже во второй половине дня в субботу произойдет значительное повышение температуры. К началу следующей рабочей недели установится температурный фон, соответствующий значениям начала мая и превышающий норму начала апреля на семь градусов.

В целом погода будет "симпатичной": преимущественно без осадков, хотя не исключены небольшие дожди, в целом будет облачно с прояснениями, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили, что волны холода, а вместе с ними и осадки в виде снега в апреле еще возможны. Однако со снежным покровом Москва распрощалась как минимум до ноября.

Прогноз оправдался 4 апреля, когда столичный регион затронула тыловая часть циклона. Она принесла дождь со снегом и резкое похолодание. Столбики термометров, за несколько дней до этого поднимавшиеся выше 20 градусов тепла, упали до семи градусов.

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