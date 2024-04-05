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ООН признала военные преступления Израиля в секторе Газа

13:07
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Это атаки ЦАХАЛ на гуманитарных работников

Нападения Израиля на гуманитарных работников и объекты, которые позволяют распределять гуманитарную помощь в секторе Газа, являются военными преступлениями. Такое заявление сделал в пятницу, 5 апреля, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дженеми Лоуренс.

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Лоуренс рассказал, что с 7 октября 2023 года в регионе погибли почти 200 гуманитарных работников и почти 180 сотрудников ООН. Лишь за последнюю неделю жертвами эскалации оказались семь человек.

Безнаказанности за подобные атаки, которые ООН считает военными преступлениями, должен прийти конец, цитирует заявление Лоуренса РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден созвонился с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и отчитал его за атаки на гуманитарных работников при проведении военной операции в секторе Газа. Американский политик порекомендовал Тель-Авиву реализовать конкретные шаги, чтобы предотвратить удары по мирному населению, предупредив, что политика Вашингтона по Газе будет исходить из этих шагов.

Тем временем в Израиле не прекращаются массовые акции протеста против политики кабмина Биньямина Нетаньяху — от него требуют договориться с ХАМАС об освобождении заложников. Участники антиправительственной демонстрации попытались прорваться к резиденции политика, требуя либо заключения соглашения с палестинцами, либо отставки премьера.

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