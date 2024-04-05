В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

В регионе прозвучали несколько взрывов

На юге Украины сообщили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры.

Разрушения получила высоковольтная подстанция, отметили в министерстве энергетики страны, не конкретизировав район.

При этом в "Укрэнерго" сообщили о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Одесской области. Обесточивания потребителей не произошло.

В ночь на пятницу в Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, на территории региона прозвучали взрывы.

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