Минцифры опровергло массовый отток айтишников из России

Число IT-специалистов в отрасли за 2023 год, напротив, увеличилось

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опровергло сообщения ряда средств массовой информации о якобы массовом отъезде IT-специалистов из страны.

Как заявили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 апреля, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. В 2023 году в стране не наблюдали отток айтишников. По данным Росстата, количество IT-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек.

В целом за 2023 год IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся сфер российской экономики: все экономические показатели отрасли демонстрируют двузначные темпы роста, цитирует сообщение министерства "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. Это требует структурных изменений экономики и обеспечения темпов ее роста, а для занятых в ней — достойные заработные платы.

В декабре 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в стране наметилось замедление темпов роста зарплат IT-специалистов. Он отметил, что это хорошее явление, поскольку излишне высокие зарплаты говорят о "суперразогретости" рынка.

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