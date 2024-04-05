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Раскрыт "план Б" Запада на случай поражения Киева

13:15
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Готовится новый плацдарм против России

"План Б", заготовленный Западом на случай поражения Киева в конфликте на Украине, подразумевает использование Молдавии в качестве плацдарма против России. Намерения Европейского союза раскрыл в статье для издания Asia Times бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

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Брайен предупреждает, что в маленькой Молдавии назревают большие проблемы. Страна все больше походит на плацдарм Европейского союза, который должен компенсировать намечающуюся победу России на Украине.

Автор напоминает, что в Молдавии сейчас находятся американские войска - якобы для совместных военных учений, которые начались 1 апреля и продлятся до 19 апреля. Цель маневров, по версии молдавского минобороны - обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами. Кроме того, по данным Брайена, Кишинев получил от Вашингтона в 2021 году военную технику стоимостью пять миллионов долларов - для участия в "миротворческих операциях".

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