Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала "Москва-Сити" МЦД-4

Но впереди у строителей еще немало работы

Деловой район "Москва-Сити" стал еще более доступным. Сюда теперь можно не только приехать на метро, МЦД и МЦК. Но и дойти по пешеходной галерее из жилых комплексов на Шелепихинской набережной. Кто уже опробовал маршрут, говорят, путь сократился с сорока минут до пяти-семи. Галерея расположена на высокой эстакаде с панорамным видом на город.

С открытием северного вестибюля все станции вокзала стали называться одинаково, чтобы не было путаницы. А станции метро, МЦК и МЦД в этом районе объединились в два транспортных узла - "Москва-Сити и "Деловой центр".

"Сити - крупнейший деловой центр нашей страны. Здесь каждый день прибывает десятки тысяч пассажиров на всех видах транспорта. Здесь работает 18 станций рельсового транспорта. Это метро, МЦК, МЦД. И, конечно, для эффективной работы такого огромного транспортного комплекса нужны современные вокзалы, городские вокзалы, в которые интегрированы различные виды транспорта. Один из таких вокзалов - на новом диаметре Д4. И сегодня мы запускаем вторую очередь этого вокзала - северный вестибюль, который позволить на 40 процентов увеличить количество пассажиров. Ну и даст возможность соединения Пресненского района, который сегодня разрознен на две части, по сути дела", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В РЖД рассказали, что работают четко по графику.

"Вместо станций, где есть платформа для пассажиров и отдельно пешеходный переход, где могут пройти из района в район жители города, сделали единый терминал, который выполняет две функции. Считаю, что сработали с точки зрения экономики очень эффективно", - сказал Олег Тони, заместитель гендиректора РЖД.

Впереди у строителей еще немало работы. Предстоит интеграция южного вестибюля московского городского вокзала "Москва-Сити" со станцией МЦК. В результате пересадка между разными видами транспорта станет еще удобнее.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"