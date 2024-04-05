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В городском округе Луховицы разливается река Ока

15:02
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Дорога до переправы на Белоомут скрылась под водой

Перебраться на ту сторону не помогут ни рыбацкие резиновые сапоги, ни даже грузовики высокой проходимости. Ока в Луховицком районе разлилась настолько, что низины затопило выше человеческого роста. Часть дороги из областного центра к переправе на Белоомут проходит как раз в таком низком месте и полностью скрылась под водой, оставив местных жителей отрезанными от большой земли. Поэтому подключились спасатели.

Из-за обильного таянья снега и весеннего поводка дорога из Луховиц до переправы на Белоомут скрылась под водой. Глубина здесь достигает почти трех метров. Перебраться на ту сторону можно сейчас только на транспортере-амфибии МЧС, который одновременно может принять на борт до пятидесяти человек.

К границе разлива людей подвозят на рейсовых автобусах. Здесь они пересаживаются в вездеход. На другой стороне их снова ждет автобус. Такие водные рейсы строго по расписанию и соответствуют движению общественного транспорта.

Катер тут использовать нельзя, говорят спасатели. Поскольку это поле, то местность тут рельефная и поросшая травой и кустарниками. Можно и на мель сесть, и винты испортить, и перевернуться.

Вода в Оке все еще поднимается - до сих пор тает лед и снег. Поэтому зона отчуждения оцеплена с большим запасом. На случай, если уровень превысит критические значения. Однако, по мнению специалистов, пиковые показатели подъема уже пройдены. Несколько дней вода еще будет стоять, а затем стремительно пойдет на убыль.

"На сегодняшний день у нас перелито 11 дорог. За последние сутки воды прибыла на 14 сантиметров. В предыдущие сутки она прибывала по 20 сантиметров. Соответственно, тенденция к остановке прибытия воды. Поэтому рассчитываем, что завтра-послезавтра вода встанет", - сказал Евгений Мазаев, начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС администрации Луховиц.

Пока уровень воды высокий, переправа на самой Оке работает только для пассажиров. Если понадобится добраться до Белоомута на машине, то придется делать крюк в 80 километров. Однако нынешний разлив, говорят местные жители, не самый критический. Бывало и больше. Теплая погода днем и морозная вечером помогает сдержать воду.

Спасатели стремятся как можно быстрее устранить последствия разлива.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
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