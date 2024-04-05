Московские таможенники задержали изготовителя наркотиков

Компоненты, оборудование и колбы злоумышленник приобрел через даркнет
В Москве таможенники задержали мужчину, который заказал 300 килограммов веществ для создания синтетических наркотиков.
Все компоненты, а также оборудование и колбы злоумышленник приобрел через даркнет. Преступник планировал изготавливать так называемые соли.
Задержали химика с поличным при получении груза. Партия была спрятана в 24 бочках. Сейчас организатор преступной схемы ждет суда в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"