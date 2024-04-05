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История со львенком в столичном каршеринге получила продолжение

15:05
  • пятница
  • 05 апреля 2024

У самого зверя все хорошо

История с азиатским львенком, которого год назад обнаружили в машине каршеринга, получила продолжение - его хозяина суд оштрафовал за причинение вреда видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Юного царя зверей на заднем сидении автомобиля обнаружили в марте прошлого года. Никаких документов на него у водителя не было. Оказалось, что экзотического питомца держат в квартире. После проверки зверя изъяли и передали в центр реабилитации диких животных.

Львенка назвали Зевсом, и сейчас он уже совсем не напоминает милого детеныша. У него все хорошо, 100-килограммовый подросток живет в вольере с подружкой Сарой. Скоро его ждет путешествие в новый дом. 

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Хозяин львенка
Хозяин львенка
Лев в вольере
Лев в вольере
Львенок в автомобиле каршеринга
Львенок в автомобиле каршеринга
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