В РАМТе покажут "Ленинградские сказки"

По известному произведению Юлии Яковлевой

Мистическое путешествие в волшебном лесу. Сага, история одной семьи. Этот спектакль "Ленинградские сказки" в РАМТе поставили по серии книг Юлии Яковлевой. Главные герои - дети, два брата и сестра, которым выпало жить в сороковые годы двадцатого века. Великая Отечественная война, блокадный Ленинград, бомбежки, гибель людей, голод. Выжить и не сломаться в таких обстоятельствах и взрослому человеку порой не под силу.

"Ребенок, которому сложно принять страшное в себя, он придумывает этот мир - этот мир игрушек, сновидений смерти, и этих как бы Одинов, которые там повелевают, и таким образом они осмысляют то, что их детское сознание не может вместить", - объяснил режиссер Филипп Гуревич.

Жанр - магический реализм, когда сложно разделить сказку и реальность. А один из проводников в этот параллельный мистический мир в спектакле - плюшевый мишка, старая детская игрушка.

Играть детей - всегда особое искусство. И все имеет значение - пластика, мимика, грим. Татьяна Матюхова играет старшую в семье - девочку Таню. Говорит - это роль, которая требует большой внутренней работы.

"Пошаговая, скрупулезная работа внутри себя. Нужно было все время проверять внутри - правда, неправда, то есть чтобы я сама себе не соврала", - говорит актриса.

В спектаклях режиссера Филиппа Гуревича среди главных действующих лиц всегда еще и музыка. И для зрителя это тоже своеобразный квест - понять, почему именно в этой сцене такая мелодия, и прочитать все пласты смыслов. Звучит, кстати, самая разная музыка - не только Бах и Гендель, но и классика семидесятых годов прошлого века.

Три часа, три части спектакля, которые так и называются - Блокада, Эвакуация и Победа. Магическое путешествие - через боль, утраты, страх и отчаяние. Тот самый путь, пройдя который ищешь и находишь не только родных и близких, но и самого себя.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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