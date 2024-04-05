ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль пожелал Чибису скорейшего выздоровления

13:09
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Президент позвонит ему, как только представится возможность

Кремль отреагировал на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин позвонит чиновнику, "как только представится возможность".

"Насколько мы знаем, он уже был прооперирован. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, ответственные службы должны сделать вывод, является ли нападение на главу региона "системной угрозой или это отдельно взятый случай".

Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг вечером после встречи губернатора с жителями Апатитов. Чиновника ударили ножом. Чибиса доставили в больницу, где прооперировали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Андрей Чибис в больнице
Андрей Чибис в больнице
Андрей Чибис в больнице
Андрей Чибис в больнице
Андрей Чибис
Андрей Чибис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.