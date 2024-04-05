Кремль пожелал Чибису скорейшего выздоровления

Президент позвонит ему, как только представится возможность

Кремль отреагировал на нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин позвонит чиновнику, "как только представится возможность".

"Насколько мы знаем, он уже был прооперирован. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, ответственные службы должны сделать вывод, является ли нападение на главу региона "системной угрозой или это отдельно взятый случай".

Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг вечером после встречи губернатора с жителями Апатитов. Чиновника ударили ножом. Чибиса доставили в больницу, где прооперировали.

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