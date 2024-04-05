Кремль ответил на заявления Макрона о плане России сорвать Олимпиаду

По утверждению президента Франции, Москва предпримет такие попытки

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы намерениях России сорвать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже неприемлемы. Такое заявление сделал в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Макрон назвал несомненным то, что Москва стремится помешать ОИ-2024, в частности, в информационном плане. Политик заявил, что Россия ежедневно "публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать", поэтому "Игры под угрозой".

В ответ Песков подчеркнул, что "это абсолютно голословные обвинения", которые звучат часто, однако "никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией", сообщает ТАСС.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова отметила, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах "явился к пранкерам с грязносердечным признанием" в том, что вступил в политико-административный преступный сговор. Так она прокомментировала слова Баха о просьбе к украинской стороне отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете на предмет поддержки действий правительства.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который курирует в кабмине спорт, подчеркивал, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду. При этом он напомнил, что МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на ОИ-2024.

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