Временно исполнять обязанности Чибиса будет замгубернатора Аксенова

Она является заместителем Андрея Чибиса

Временно исполнять обязанности главы Мурманской области будет исполнять Надежда Аксенова - заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства региона.

Она будет заменять Андрея Чибиса "в связи с его временной нетрудоспособностью", говорится в telegram-канале правительства.

Аксенова руководит аппаратом правительства региона с 2019 года, напоминает "Интерфакс". В 2022 году ее назначили заместителем губернатора.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты. Злоумышленник ранил губернатора ножом в живот. Чибису удалось добраться до машины, после чего его экстренно госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу и провели операцию. В настоящий момент глава Мурманской области находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Нападавший был ранен при задержании в ногу. Им оказался 42-летний местный житель. На допросе он рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя лично его не знал.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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