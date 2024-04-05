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Песков назвал основую тему для диалога с США

13:57
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Это вопросы, связанные со стратегической безопасностью

Основная потенциальная сфера для диалога между США и Россией — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью. Такое заявление сделал в пятницу, 5 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля прокомментировал подготовку Соединенными Штатами проекта резолюции Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Песков призвал "дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию". При этом он напомнил, что космическая тема относится к вопросам стратегической безопасности, составляющим основную сферу потенциального диалога Москвы и Вашингтона, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что Москва не будет бегать за Вашингтоном, если он не хочет сотрудничать в области безопасности. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтону, как бы он себя ни позиционировал, "в одиночку не справиться".

Тем временем в США звучат призывы готовиться к превращению России в сверхдержаву. Бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер отмечал, что "сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию".

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