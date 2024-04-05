Беспилотник обнаружен вблизи нефтебазы в Подольске

Разрушений и пострадавших нет

Беспилотный летательный аппарат обнаружен в районе нефтебазы "Новоселки" в Подольске. Пострадавших и разрушений нет, обнаружен беспилотный летательный аппарат. Как сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов, пострадавших и разрушений нет.

По данным Артамонова, БПЛА был найден 4 апреля в поле недалеко от нефтебазы "Новоселки". На месте оперативно сработали специалисты экстренных служб.

Власти города призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Они подчеркнули в Telegram, что обошлось без пострадавших и разрушений, передает ТАСС.

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