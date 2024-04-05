Путин обсудил с Совбезом борьбу с организованной преступностью

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности России. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

В дискуссии приняли участие глава правительства, председатели обеих палат парламента, руководители силовых ведомств и министр иностранных дел.

Президент обозначил главную тему: "В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями организованной преступности, преступности в целом. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев".