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Путин обсудил с Совбезом борьбу с организованной преступностью

13:49
  • пятница
  • 05 апреля 2024

В дискуссии приняли участие руководители силовых ведомств

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными участниками Совета безопасности России. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

В дискуссии приняли участие глава правительства, председатели обеих палат парламента, руководители силовых ведомств и министр иностранных дел.

Президент обозначил главную тему: "В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями организованной преступности, преступности в целом. Докладчик - министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев".

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Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза России
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза России
Владимир Путин
Владимир Путин
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