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В Белоруссии начали процесс приостановления действия ДОВСЕ

14:03
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Договор де-факто уже неживой механизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Лукашенко: Мы готовимся к войне

Договор касался ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. Белоруссия ратифицировала документ в 1992 году.

"Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него", - передает текст документа telegram-канал "Пул Первого".  

Ранее в марте приостановили действие ДОВСЕ Польша, Молдавия, Великобритания и ее союзники. Россия приостановила действие Договора еще в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот договор де-факто был неживым механизмом, поэтому его денонсация ни на что не повлияет.

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