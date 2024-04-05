В Белоруссии начали процесс приостановления действия ДОВСЕ

Договор де-факто уже неживой механизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор касался ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. Белоруссия ратифицировала документ в 1992 году.

"Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него", - передает текст документа telegram-канал "Пул Первого".

Ранее в марте приостановили действие ДОВСЕ Польша, Молдавия, Великобритания и ее союзники. Россия приостановила действие Договора еще в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот договор де-факто был неживым механизмом, поэтому его денонсация ни на что не повлияет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"