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Восемь человек пострадали от взрыва дрона в Ростовской области

14:12
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Инцидент произошел около полудня

Перехваченный украинский беспилотный летательный аппарат сдетонировал в Ростовской области. Пострадали восемь человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Как уточнил глава региона в Telegram, ЧП произошло в Морозовском районе, недалеко от аэродрома. Пострадавшие – члены группы, проводившей следственные действия на месте ночной атаки украинских дронов, один из которых и сдетонировал.

Голубев сообщил, что раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков.

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