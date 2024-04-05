ВСУ могут получить дроны для ударов по Уралу и Заполярью

Их создает киевское конструкторское бюро "Луч"

Украина уже в 2024 году может предоставить своим военным беспилотники с дальностью полета до 2,5 тысячи километров. Их могут применить для атак на российские объекты на Урале и в Заполярье. Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет Bild со ссылкой на собственные источники.

Как подчеркнул собеседник издания, "ракеты остались в прошлом, за дронами — будущее". Он утверждает, что уже в 2024 году десять производителей поставят боевые дроны, которые могут летать на расстояние до 2,5 тысячи километров.

В частности, утверждается, что киевское конструкторское бюро "Луч" создало БПЛА "Сокол-300", якобы способный пролететь до 3,3 тысячи километров и нанести удары по объектам, в частности, в Мурманской области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина ищет "асимметричные решения", чтобы получить преимущество на поле боя, а потому развитие беспилотных летательных систем является приоритетной задачей. Как подчеркнул военный, "беспилотные системы имеют важное значение".

В частности, Украина задумалась над созданием собственного аналога беспилотного боеприпаса "Ланцета" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза для украинской армии с учетом эффективности российских БПЛА.

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