Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

Указ уже подписан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в пресс-службе турецкого лидера.

В документе, который публикует официальный законодательный вестник Турции Resmi Gazete, уточняется, что указ вступает в силу 8 апреля.

Ранее на фоне недружественных шагов западных государств Россия решила выйти из ряда международных соглашений. В частности, Москва вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл данный документ де-факто неработающим механизмом.

5 апреля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. При этом подчеркивается, что речь идет именно о паузе, но не об окончательном выходе страны из договора.

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