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"Пощекотавшую" монумент "Родина-мать" блогера заставили работать на благо страны

15:13
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Суд вынес приговор

Суд в Волгограде вынес приговор 23-летней жительнице Самары, которая "пощекотала" скульптуру "Родина-мать" на Мамаевом кургане.

23-летнюю Алену Агафонову приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также девушке будет запрещено делать публикации в соцсетях в течение двух лет, написал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В июне 2023 года Агафонова опубликовала в социальных сетях видео, которое было снято в таком ракурсе, будто она "щекочет" монумент "Родина-мать" в районе груди. СК завел дело о реабилитации нацизма (осквернение символов воинской славы). Девушка уехала из России, но в феврале 2024 года она вернулась, и ее задержали в московском аэропорту.

Агафонова заявила, что не хотела никого оскорбить и попросила прощение за свой поступок.

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