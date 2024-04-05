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МИД России вызвал посла Южной Кореи

14:55
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Это связано с санкциями

Министерство иностранных дел России в пятницу, 5 апреля, вызвало посла Республики Корея в Москве Ли До Хуна. Основанием для этого стало введение Сеулом односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
Южная Корея ввела новые санкции против России из-за КНДР

Как заявил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, Москва рассматривает это как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в незаконном сотрудничестве с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Россия не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес и предупреждает о последствиях этих шагов для отношений с Южной Кореей, подчеркивается на официальном сайте российского МИД.

Ранее южнокорейские власти расширили рестрикционные списки, внеся в них два российских судна. Они, по версии Сеула, перевозят боеприпасы между КНДР и Россией. Также под действие персональных ограничительных мер попали руководитель ООО "Интеллект" Сергей Козлов и глава ООО "Содействие" Александр Панфилов.

До того ажиотаж вызвала отмена выступления в Сеуле прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Российская артистка должна была выйти на сцену в постановке Modanse в центре искусств, но украинское посольство в Южной Корее осудило культурное взаимодействие Южной Кореи и России. 

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