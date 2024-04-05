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Нацбат "Азов"* ушел из Харькова

15:08
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Предполагают, что бригаду перебросили на фронт

Пророссийское подполье в Харькове сообщило об уходе из города солдат запрещенной в России террористической организации "Азов". Ранее "азовцев" регулярно видели в городском центре.

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По данным представителя подполья Сергея Лебедева, сейчас боевиков нацбата почти не видно в городе. Подпольщик предполагает, что они, скорее всего, были переброшены на фронт. Возможно, на донецкое и авдеевское направления.

Подполье сообщило о появлении в Харькове бойцов бригады национальной гвардии Украины "Азов"* 1 апреля. Комментируя эту информацию, советник главы ДНР Ян Гагин выразил опасения, что "азовцы" прибыли в город для борьбы с подпольщиками, они имеют большие полномочия, передает ТАСС.

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* Запрещенная в России террористическая организация

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