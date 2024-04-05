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В России более 1,5 млрд рублей направят на отделения медреабилитации

18:08
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Свыше 1,5 миллиарда рублей будет направлено на оснащение отделений медицинской реабилитации в 49 федеральных центрах. Об этом на заседании правительства, подводя итоги своего отчёта в Государственной Думе, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

В клиники поставят более 600 единиц современного медоборудования. Ещё одна важная тема - льготная ипотека для специалистов в области IT технологий. Такой возможностью уже воспользовались более 50 тысяч человек. Правительство увеличит лимиты на 200 миллиардов рублей. И ещё 15 тысяч IT специалистов смогут взять займы по сниженным ставкам на покупку жилья.

Обсудили поддержку предпринимателей в Белгородской, Курской, и Брянской областях. Они смогут работать в рамках режима свободной экономической зоны и для них будут действовать налоговые преференции. Речь шла и о социальной защите жителей новых регионов.

"Президент особо отмечал, что в каждом из новых субъектов должна действовать система социальной защиты, которая отвечает российским стандартам", - отметил Мишустин.

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