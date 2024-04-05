Запад продолжит поддерживать Киев, несмотря на недовольство жителей

Власти ЕС продолжают демонизировать Россию

Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне - об этом пишет издание "Нью-Йорк Таймс". Тем не менее, финансовая и военная поддержка Киева, скорее всего, будет продолжена. И это несмотря на возмущение простых европейцев. Ведь бесконечные вливания средств в украинский конфликт больно бьют, прежде всего, по их карману. Чтобы хоть как-то оправдать свою позицию, власти ЕС продолжают демонизировать Россию и сыпать в адрес нашей страны голословные и, как правило, абсурдные обвинения.

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Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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