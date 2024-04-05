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Украина потребовала не пускать на Олимпиаду участников Игр дружбы

15:24
  • пятница
  • 05 апреля 2024

МОК уже выдвинул ряд требований к российским спортсменам

Российские атлеты, которые захотят выступить на Олимпийских играх в Париже, должны отказаться от участия в организуемых Россией Играх дружбы. Такое требование в пятницу, 5 апреля, высказал исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.
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Политик, которого цитирует Le Monde, потребовал, чтобы российские спортсмены для получения допуска к Олимпиаде-2024 подписали документ-обязательство не участвовать в Играх дружбы, планируемых Россией в сентябре.

Международный олимпийский комитет и французские организаторы Олимпиады в Париже пока не отреагировали на это заявление украинской стороны.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки Запада бойкотировать российские соревнования, подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что Москва стремится помешать проведению ОИ-2024. Политик заявил, что Россия ежедневно "публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать", поэтому "Игры под угрозой".

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