ВС России нанесли 40 групповых ударов по инфраструктурным объектам Украины

Это ответ на попытки ВСУ атаковать российские НПЗ

ВС России ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. За неделю с 31 марта по 5 апреля нанесено 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, сообщили в Минобороны России.

Целями также стали арсеналы, базы горючего, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. По данным военного ведомства, применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования.

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделения "Южной" группировки ВС России улучшили тактическое положение по переднему краю.

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