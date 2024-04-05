Подразделения группировки "Центр" продолжают продвижение вперед

Село Водяное освобождено сегодня на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом заявили в министерстве обороны России. Населенный пункт взяли подразделения группировки "Центр" сообщает ведомство.

Российские военнослужащие "продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей. Так авиация и артиллерия нанесла удары по живой силе и технике противника около населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское.

Поразили шесть бригад ВСУ. Отбито 39 контратак противника. За неделю украинские войска на этом направлении потеряли более полутора тысяч военнослужащих, три танка и 15 БМП.

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