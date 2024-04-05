Дело о нападении на мурманского губернатора передали в центральный аппарат СКР

Так распорядился глава ведомства

Расследовать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Мурманской области о ходе расследования и поручил направить в регион следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК России.

Им предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему, сообщается на официальном сайте Следкома.

В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин позвонит пострадавшему при нападении Чибису сразу, как только представится возможность. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственные службы должны сделать вывод, является ли нападение на главу региона "системной угрозой или это отдельно взятый случай".

Пока Чибис выздоравливает и восстанавливается после ранения и операции, временно исполнять обязанности главы Мурманской области будет Надежда Аксенова — заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства региона.

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