В трех российских регионах введут свободную экономическую зону

Приграничье нуждается в дополнительной поддержке

Правительство расширит количество свободных экономических зон (СЭЗ) в России.

СЭЗ распространятся на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас такой режим действует в Донбассе и Новороссии.

Приграничные территории нуждаются в дополнительной поддержке. Свободная экономическая зона упрощает привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий, другие отрасли.

Для включения приграничных регионов в СЭЗ будут приняты соответствующие поправки в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах, подчеркнул глава кабмина.

Поправки на 10 лет освободят инвесторов от налога на прибыль в федеральный бюджет, предоставят скидку по платежам в региональную казну и освободят на три года от уплаты земельного налога.

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