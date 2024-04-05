ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В трех российских регионах введут свободную экономическую зону

16:02
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Приграничье нуждается в дополнительной поддержке

Правительство расширит количество свободных экономических зон (СЭЗ) в России.

СЭЗ распространятся на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас такой режим действует в Донбассе и Новороссии.

Приграничные территории нуждаются в дополнительной поддержке. Свободная экономическая зона упрощает привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий, другие отрасли.

Для включения приграничных регионов в СЭЗ будут приняты соответствующие поправки в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах, подчеркнул глава кабмина.

Поправки на 10 лет освободят инвесторов от налога на прибыль в федеральный бюджет, предоставят скидку по платежам в региональную казну и освободят на три года от уплаты земельного налога.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.