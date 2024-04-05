В Киеве дети отравились шоколадом с наркотиками

Об отравлении заявили врачи Киевской городской детской больницы

Трое детей попали в больницу в Киеве, отравившись шоколадом с марихуаной. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны", со ссылкой на Детскую городскую клиническую больницу №1.

В медорганизации рассказали, что первыми были двое детей с нарушением сознания и рвотой. Оказалось, что они ели шоколадку, на упаковке которой не было никакой маркировки. Сладости взяли из гуманитарного набора. Оказалось, что в шоколаде был каннабис.

Через несколько дней еще один несовершеннолетний был доставлен с галлюцинациями, вялостью и рвотой. Он ел шоколадку, которую подарили отцу. В нем оказался псилоцибин – споры грибков.

Врачи обратились к жителям Киева с просьбой – смотреть, что именно дается детям. Проверять маркировки и не экспериментировать с незнакомой продукцией.

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