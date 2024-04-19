Пора бить тревогу? Почему человечество вымирает

Опасная грань будет пройдена в 2080 году

15 ноября 2022 года. Маленький городок Мартуни в Карабахе, местных здесь - едва 13 тысяч наберется. Новорожденная Арпи мирно посапывает, даже не догадываясь, что именно она стала 8-миллиардным жителем Земли. Цифра эта с тех пор, впрочем, только растет. В среднем на 250 детей в минуту.

Темпы рождаемости, конечно, высокие. Но явно не такие, как были предыдущие полвека, за которое население планеты увеличилось вдвое. Авторитетный журнал Lancet пугает - тот самый заветный коэффициент, когда на одну "среднестатистическою женщину" приходится чуть более, чем двое точно таких же "среднестатистических детей", уже ниже в половине стран мира. Опасный Рубикон человечество перейдет в 2080 году. Впервые со времен эпидемии чумы в Европе, а это было в 14 веке, начнется естественная убыль населения. Причем в масштабах планетарных.

Азия тоже, увы, не спасет. Практически везде демографы фиксируют одинаковые процессы – рожают меньше, а население стремительно стареет. Издание Express подсчитало – молодая мать в среднем недополучает 70 тысяч фунтов стерлингов в год. В перерасчете на рубли это больше 8 миллионов. Впрочем, даже работающим государство ничего не гарантирует.

Телеканал SKY-NEWS, не стесняясь в формулировках, называет рождение ребенка в Великобритании "финансовым самоубийством". Похожая ситуация в локомотиве ЕС – Германии, по экономике которой больно ударили санкции. Они, как оказалось, и правда "работают". И даже в США, которые сейчас на третьем месте по уровню рождаемости, демография – серьезная проблема.

"Социальная система на Западе выстроена так, что социальные обязательства - это долг государства, а государство старается сократить этот долг. Это как минимум. Есть причины и более глубокие, но это и культура, не только политика. Вот эта идея о том, что я буду жить весело и хорошо, а дети как-нибудь потом - она же глубоко въелась в западный образ жизни, а сейчас именно этот образ жизни транслируется по всему миру", - рассказал Дмитрий Журавлев, политолог, директор Института региональных проблем.

Идеология "чайлд-фри" - то есть сознательный отказ от продолжения рода - на волне эмансипации зародилась в Америке в начале 70-х. Сейчас к этому движению себя относят около 15% опрошенных американок в возрасте до 40 лет. В Великобритании таких - каждая пятая. Некоторые заходят так далеко, что обращаются к медикам с просьбой навсегда избавить их от, как им кажется, "ненужной детородной функции".

"Наверняка у каждого есть такие знакомые, которые говорят – детей никогда и ни за что. Кстати, у меня есть двое таких знакомых, которые, когда им было лет по 25, по 27, говорили – "Нет, ни за что и никогда не рожу!" И принимали все усилия для того, чтобы у них не было детей. Не просто не хотели этого, а реально действовали так, чтобы дети не появлялись на свет. Сейчас в каждой паре по трое детей, а им уже за 40. То есть меняются эти репродуктивные установки", - рассказала Нина Русанова, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН.

Но Запад, кажется, уже выбрал свой путь. Франция, например, совсем недавно закрепила в конституции право на аборт. Чем бездетный президент Макрон очень гордится. А еще правительства активно поощряют признанное в нашей стране запрещенным и внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов движение ЛГБТ. А также радикальный феминизм и другие новомодные прогрессивные веяния. Хотя, казалось бы, "цивилизованному миру" пора бить тревогу. Ведь перспектива всеобщего вымирания откровенно не внушает оптимизма. Но это смотря кому.

На Давосском форуме в живописных швейцарских Альпах тоже порой говорят странные, если не страшные вещи. Например, британка Джейн Гудолл. Она приматолог. То есть всю жизнь исследует обезьян. Причем до такой степени, что нашла с ними общий язык. Буквально. Госпожа Гудолл уверена - все проблемы человечества решатся сами собой. Если нас станет меньше процентов на 90%.

"Мы не должны прятаться от роста человеческой популяции, ведь, вы знаете, что это лежит в основе всех проблем. Ничего бы подобного не было, если бы численность человечества была, как 500 лет назад", - заявила она.

То есть чуть больше 7 миллионов. Разразился грандиозный скандал, мол, все и всё неправильно поняли. Как и в истории с вице-президентом США, которая тоже, очевидно, сболтнула лишнего: "Мы инвестируем в экологически чистую энергию и электромобили и сокращаем население".

"Многие думают, что политик совершает оплошность, когда говорит то, чего не имел в виду. Но это не так. Ключевая ошибка заключается в том, что на самом деле она сказала правду", - заявил Майкл Ноулз, политолог.

То есть это не просто демографические тренды, а циничная и сознательная политика, подчеркивают эксперты.

"Они не сокращением населения занимаются, они занимаются замедлением развития развивающихся стран. Запад уже не может естественным образом доминировать в мире. Очень легко выиграть забег, если ты бежишь просто так, а твой противник бежит в мешке. Вот вся эта история про лишних людей, про необходимость экологической защиты. Это все история о том, что, товарищи, давайте вы не будете развивать свою экономику. Мы свою развили, а вам – хватит", - объяснил Дмитрий Журавлев, политолог, директор Института региональных проблем.

И это действительно решающая, если не последняя битва за будущее всего человечества. Особое место в этом процессе отводится Глобальному Югу и России. На кону наше существование. И, как подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, большая и многодетная семья должна стать нормой. Пока, впрочем, и в России рождаемость низкая, хоть и выше европейской. Государство, однако, предпринимает все усилия, чтобы ситуацию переломить. Расходы на реализацию нацпроекта "Демография" только в этом году, по данным Минфина, составят 890 миллиардов рублей.

"Посмотрите сами вокруг. Сколько открывается различных учреждений, организаций, чтобы семьи могли не отказывать себе родить то количество детей, которое бы они хотели сейчас. Детских садов очень много", - отметила Нина Русанова.

Результаты уже есть. За 5 лет количество многодетных семей в России выросло на 27%. Однако еще одна цель - поддержать тех, кто собирается родить впервые или только подумывает о втором ребенке. Даже за пределами нашей страны понимают – в России можно растить детей в нормальных условиях.

Семья Фейнстра буквально бежала из Канады в Нижегородскую область. Воспитывать восьмерых детей в одной из самых благополучных стран Запада оказалось задачей не из легких. Сейчас радуются привычному снегу, учат русский язык, готовят традиционный кленовый сироп и очень надеются, что судьба подарит им еще детей - канадцев по происхождению, но наших по характеру. А значит, только любви действительно под силу спасти мир.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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