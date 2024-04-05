В России продолжается бум внутреннего туризма

Инфраструктура и комфорт для российских отдыхающих важны

Триллионы рублей каждый год - столько приносит в экономику туризм. Это почти 3% ВВП России. Но могло бы быть гораздо больше. Ведь в России очень много невероятно интересных и красивых мест - но вопрос в том, как сделать доступ к ним удобным и приятным. И, разумеется, не разорительным. Впрочем, сейчас делается очень многое именно в этом направлении. По всей стране выстраивается индустрия гостеприимства - прежде всего, для самих россиян.

Северное сияние Териберки, теплое море Сочи, уникальная природа Крыма и безлюдные уголки Приморья – ни в одной стране мира нет таких возможностей для внутреннего туризма, как в России. Теперь к возможностям добавилось и желание – путешествующие россияне обратили внимание на свою страну. Бум внутреннего туризма случился в год пандемии, но продолжается до сих пор. В такой ситуации довольны все – туристы отдыхают и набираются впечатлений, а государство зарабатывает.

Инфраструктура и комфорт для российских отдыхающих важны – это заметно, в первую очередь, по спросу на дорогие гостиницы и направлениям поездок. В Москве, где больше всего пятизвездочных отелей и лучших ресторанов, в прошлом году отметились 25 миллионов туристов.

Красная площадь по-прежнему главная туристическая точка столицы. В год ее посещает 20 миллионов человек. Удобно, что рядом парк Зарядье с его смотровой площадкой. Люди идут нескончаемым потоком. Но главный столичный эксклюзив – международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Благодаря ей в этом году Москва побьет рекорд по количеству туристов.

Активно россияне едут отдыхать и в северную столицу. Турпоток растет уже 5 лет. Санкт-Петербург каждый год устанавливает новый рекорд посещаемости. Сезон 2019-й, допандемийный - 6,5 миллионов человек, 2022-й - более 8 миллионов. В прошлом году в город приехало почти 9 миллионов российских гостей.

Туристическая отрасль города решает непростую задачу: как распределить растущие потоки людей в историческом центре, учитывая ограниченную проходимость самых популярных петербургских музеев? Кроме того, турист пошел разборчивый, говорят эксперты. Восхищаться городом в пределах классического "золотого треугольника" - Невского проспекта, Дворцовой набережной и набережной Фонтанки - многим уже недостаточно.

"Это, конечно, возвратные туристы, в первую очередь. Если говорить по цифрам, то в 2022 году это 40 процентов в общей массе, а в 2023 году - это 48 процентов. Практически каждый второй турист уже бывал в Санкт-Петербурге, и каждый второй турист - это приезжающий с семьей", - рассказала Оксана Лебедева, исполнительный директор группы компаний туроператоров.

В итоге родился один из самых популярных на сегодня туристических трендов - маршруты под общим названием "Новая география Петербурга". Пионером стала знаменитая "Новая Голландия". Некогда заброшенный военный остров облагородили, открыли для посещения, и место мгновенно стало популярным.

Инвесторы тут же разглядели в таких проектах "золотую жилу". Ведь в Петербурге в историческом центре - десятки старинных пустующих зданий, которые являются памятниками архитектуры и потому не подлежат сносу.

В этом здании из красного старинного кирпича до революции работал кожевенный завод, его владельцем был известный меценат, житель Санкт-Петербурга Николай Брусницын. Завод работал до 90-х годов прошлого века, потом, как и многие предприятия, оказался заброшен. Теперь здесь культурное пространство

Кварталу оставили название Брусницын - в знак уважения к его создателю. Некогда мрачная промзона стала атмосферным уголком старого Петербурга. А на территории соседнего бывшего кабельного завода "Севкабель" построили зимний пляж с вертикальными лежаками и восхитительным видом на Финский залив. Заводские цеха стали идеальным местом для субкультурных выставок.

Похожая история и у нового парка "Остров Фортов" в Кронштадте. Его устроили на территории бывших военных складов - теперь это новая городская достопримечательность. Один из последних открытых туристических объектов - кластер у небоскреба Лахта-Центр - появился на намывных территориях Финского залива.

Петербург – привычное туристическое направление, а для любителей настоящей российской экзотики есть Дальний Восток. Отдых с учетом неразвитой туристической инфраструктуры и труднодоступности интересных мест будет недешевым, но совершенно точно разнообразным. Гастрономический туризм с морскими деликатесами, дикая природа, рыбалка и, если угадать с сезоном, огромные пляжи. Их особенно оценят любители уединения, свободное место у воды искать точно не придется.

Плавный взлет, и практический сразу заход в вираж, так что дух захватывает. Лазурное море и невероятные пейзажи прямо в черте самого солнечного города России.

Пожалуй, нет лучшего способа оценить красоту Владивостока, чем посмотреть на него с высоты птичьего полета. Город со всех сторон омывается Японским морем. Видно его изрезанную береговую линию, островные территории. Но еще одна особенность в том, что Владивосток располагается на сопках. Из-за чего его нередко сравнивают и со Стамбулом, и с Сан-Франциско.

А через 20 минут посадка на дикий пляж, где только вы и волны. Приморье - точка притяжения туристов. Только за прошлый год край посетили более полутора миллионов путешественников. В Приморье едут, конечно, чтобы насладиться уникальной природой. Зимой посмотреть на белух, которые подплывают прямо к берегу. И даже погрузиться под лед. Дайвингом в крае можно заниматься круглый год.

При этом все больше вариантов для эксклюзивного проживания. Например, в глэмпингах. "Представьте, панорамные виды с ваших подиумов, пение птиц, первозданная природа и при этом горячий душ, мягкая постель и ароматный вкусный кофе", - рассказал Руслан Дудник - руководитель глэмпинга.

Сегодня туристам особенно важен комфорт, отмечают представители индустрии. В связи с этим край взял курс на обновление номерного фонда. Уже сданы два пятизвездочных отеля.

"Мы видим увеличение гостей, в первую очередь, это центральная часть России, которая приезжает, наслаждается и открывает для себя Приморье с новой стороны", - говорит Анастасия Бондаренко, генеральный директор отеля.

Туротрасль в Приморье ставит перед собой задачу сделать отдых в крае захватывающим круглый год. И в самом живописном месте края - Хасанском районе - запланировано строительство масштабного курорта. Географически место - уникальное.

Новая территория отдыха с аквапарком, гостиницами, школой водных видов спорта и, конечно, потрясающим морем начнет принимать туристов в 2031 году.

Если хочется на потрясающее море, а Дальний Восток слишком дальний, самое время ехать в Крым. Но гостиницу лучше бронировать заранее. В этом сезоне на полуострове ожидают рекордное число туристов. При этом обещают, что цены сохранятся на уровне прошлого года или даже немного снизятся.

Крым бесконечно многообразен. В одном только Ялтинском заповеднике три десятка маршрутов и в зависимости от времени года они играют разными красками. Например, сейчас можно встретить цветущий молочай, кизил и даже подснежники и это не говоря уже про живописные виды Черного моря и гор.

Гостям полуострова доступны новые маршруты, созданные в Ялтинском заповеднике, и старейшие туристические тропы в стране, которые появились еще в конце 19 века.

"Например, массандровские гроты – кстати, второй по популярности маршрут в дореволюционной России после Зубцов Ай-Петри. Это Биюк Исар, Алупка Исар – то есть это тоже чудесные виды на ту же Ай-Петри, только вид снизу, на гору Кошка, там можно увидеть и реликтовые растения, и одновременно осмотреть исторические достопримечательности, то есть это укрепления Южного берега Крыма византийских времен", - рассказал Сергей Клушин, начальник отдела познавательного туризма ФГБУ Заповедный Крым.

Здесь можно увидеть Южный берег во всей красе. Готический дворец Александра III как на ладони, ущелья и каньоны с многовековые соснами, вершины главной гряды крымских гор, гроты, по которым гуляла еще императорская семья, а теперь гуляют туристы со всей страны.

Крым, как и в лучшие советские годы, вновь главная здравница страны. Сама природа помогает. Море, воздух, насыщенный растительными антибиотиками – фитонцидами - и целебные грязи Сакского озера.

В здоровом теле - здоровый дух. Расширяется и культурная программа. После реставрации вновь открылась старейшая в России картинная галерея Айвазовского. В Севастополь ежегодно приезжают театры оперы и балета в том числе Большой и Мариинский. Концерты звучат даже под землей – в пещерах.

Крым уже побил постсоветский рекорд – в 2021 году на полуострове отдохнули 9,5 миллионов человек. И это не предел. За счет развития инфраструктуры отдых теперь круглогодичный и максимально доступный.

"Более 60% попадают к нам автомобильным транспортом. Прежде всего, это, конечно, Крымский мост. Через новые регионы действительно поехали к нам туристы, потому что там уже отремонтирована дорожная сеть. Спрос на отдых в Крыму вырос в разы по отношению к прошлому году. Сейчас мы отмечаем бронирование на лето в моменте в зависимости от объектов в районе 45-50%, по некоторым объектам и выше", - сообщил Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК.

Крым любят за уникальное сочетание истории и природы. Грязевые вулканы и пейзажи как на Камчатке, лавандовые поля словно во французском Провансе, африканская саванна и самый большой парк львов в Европе, Черноморская Ривьера и античные памятники, дворцы и крепости – здесь без преувеличения можно совершить кругосветное путешествие и все это в пределах одного региона.

Ответ на логичный вопрос – зачем отдыхать за границей, если вы живете в самой большой в мире стране - иногда лежит в финансовой плоскости. Впрочем, эксперты считают, что зарубежный туризм не отнимает клиентов у туризма внутреннего, а помогает ему становиться доступнее.

"Международные направления создают здоровую конкуренцию внутреннему туризму именно ценовую. Так, как были ситуации, увы, когда путешествия на наши черноморские курорты, особенно в категории гостиниц 4-5 звезд, были дороже, чем отдых даже в Турции", - отметил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Проблема на поверхности – туристическая отрасль России оказалась не готова к взрывному росту спроса. В дело вступили классические рыночные отношения – если товара мало, а покупателей много, цена взлетает.

"Основная причина – это инфляция, подорожание энергоносителей, продуктов питания и, конечно, дефицит номерного фонда. Увы, спрос превышает предложение, особенно в летнем сезоне, и как раз цены возрастают из-за дефицита именно по гостиницам 5 звезд на 30, а иногда и более процентов. Конечно, можно найти более бюджетные варианты в межсезонье, но надо учитывать и транспортные расходы, цены на авиа и ж/д билеты тоже стали выше", - сообщил Дмитрий Горин.

Даже в регионах, которые с давних времен пользуются огромным спросом у туристов, вроде Минвод или Пятигорска, номерной фонд представлен либо уставшими советскими санаториями, либо современными, но сверхдорогими гостиницами. Среднего сегмента почти нет. Еще одна проблема – разный подход местных властей. Одни оказались гибкими, и адаптировались под высокий спрос – появились недорогие закусочные, гостевые дома типа постель-завтрак, парковки и терминалы оплаты. Другие пошли по пути наименьшего сопротивления, решив, что можно просто поднять цены и так заработать на среднего уровня услугах. Впрочем, ситуация с ценами и дефицитом номерного фонда должна решится уже в ближайшие годы. Тем более, что вопрос на контроле у главы государства. Владимир Путин поручил направить на поддержку туротрасли не менее 400 миллиардов рублей до 2030 года. Это позволит добиться показателя в 140 миллионов турпоездок в год. В два раза больше, чем сейчас.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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