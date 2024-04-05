Вне закона: Зеленский оказался в очень сложном положении на Украине

Он теряет собственную легитимность

На фоне растущих потерь на фронте Зеленский на неделе подписал указы о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет и отмене нормы об "ограниченно годных". ВСУ очень нужны люди. Примечательно, что на эти, мягко скажем, непопулярные меры, Зеленский пошел, уже фактически теряя собственную легитимность - в прошедшее воскресенье на Украине должны были пройти объявленные президентские выборы. Должны были, но не прошли. А 21 мая, если ничего не изменится, Зеленский и вовсе станет де факто и де юре узурпатором.

В момент, когда голосование на Украине должно было быть в самом разгаре, Зеленский записывает очередное обращение к стране. При этом про отмененные им же президентские выборы там нет ни слова. Как будто бы их не должно было быть вовсе. На украинском телевидении, которое полностью контролирует офис президента, эту тему тоже особо не обсуждают, лишь вскользь объясняя согражданам, что все якобы было сделано по закону.

"Раз мы живем по закону и придерживаемся принципа законности, то мы с вами открываем текст закона про режим военного положения и читаем. Черным по белому - во время режима военного положения выборы не проводятся, референдумы не проводятся. А если были запланированы, то запрещаются", - заявил Андрей Вигиринский, украинский политолог.

Однако, по словам экспертов, в законе о военном положении прописан запрет проведения выборов в Верховную раду, но не президента. По украинской конституции они обязаны были состоятся 31 марта. После чего Зеленский должен был либо подтвердить свои полномочия, либо до 20 мая передать их другому человеку, победившему на выборах. Но теперь передавать их некому. А ситуация, по сути, стала тупиковой.

"В ближайшие два месяца он будет исполняющим обязанности. И этим уже достаточно серьезно ограничиваются те полномочия, которые он будет иметь в качестве и.о. президента. Но когда закончатся и эти полномочия, у него формально по конституции не останется никаких. И поэтому, я говорю, что тогда его власть в стране будет поддерживаться только за счёт легитимации его со стороны Запада", - рассказал Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

Там тему отмененных президентских выборов на Украине тоже особенно не обсуждают, дабы не привлекать внимание к этой позорной ситуации. Ведь в "плохой" России голосование состоялось. Причем, даже в приграничных районах, которые находятся под обстрелами. А на демократической Украине президентские выборы отменили. И объяснить это западному обывателю довольно сложно. Хотя Вашингтон все же попытался.

"В конечном итоге, такие вопросы должен решать украинский народ. Мы хотим увидеть президентские выборы и все другие выборы на Украине. Но мы понимаем, что это сложно делать в разгар войны", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Белого дома.

Впрочем, для Запада такое положение Зеленского - это даже хорошо, говорят политологи. Во-первых, точно не стоит опасаться переговоров с Москвой. Потому как все, что подпишет глава киевского режима, можно потом не признавать. Во-вторых, в нужный момент от Зеленского будет довольно легко избавиться, организовав очередной переворот под предлогом незаконного нахождения у власти. Тех, кто его может возглавить, на Украине хватает. Взять, к примеру, того же Порошенко, который в интервью арабскому телеканалу "Аль Джазира" уже заявил о своих президентских амбициях. И под Зеленского он копает, переманивая на свою сторону депутатов Верховной рады, в том числе из провластной партии.

То есть над парламентом Зеленский уже начинает терять контроль. И вполне вероятен сценарий, что с продлением военного положения в стране могут возникнуть проблемы. Голосование по этому поводу проходит каждые три месяца. И в следующий раз Верховная рада должна сделать это как раз в мае, когда у главы киевского режима окончательно истекут полномочия. Впрочем, и сам парламент к тому моменту может перестать функционировать, учитывая, что многие депутаты уже собираются сложить с себя полномочия.

"Если депутаты начнут так массово складывать полномочия, то может возникнуть ситуация, при которой на Украине нет легитимного парламента. Напомню, что у нас чуть меньше половины парламента избраны мажоритарщиками, которых заместить без выборов невозможно. Вот представьте себе, что завтра 150 мажоритарщиков сложили полномочия. Парламента нет. Все. Вот тогда наступит тот реальный кризис легитимности государственного управления", - отметил Руслан Бортник, украинский политолог.

Пока, впрочем, Зеленскому все же удается проталкивать нужные законы. Вроде документа о снижении нижней планки возраста мужчин, подлежащих мобилизации. Его понизили с 27 лет до 25. Хотя многие депутаты утверждают, что теперь любой совершеннолетний украинец не застрахован от того, что его призовут в ряды ВСУ.

"Президент советуют молодежи читать закон. Но сначала нужно, чтобы президент научился сам читать то, что он приносит в парламент. Когда он обещает молодому человеку, что его не мобилизуют с 18 лет, Зеленский говорит неправду. Это та же самая брехня, как и то, что коррупции при Зеленском не будет. Это та же самая брехня, как и один президентский срок", - заявил Дмитрий Разумков, депутат Верховной рады Украины.

В самом его начале Зеленский действительно много чего наобещал. Однако из этого внушительного списка, который включал и прекращение конфликта на Донбассе, и разрешение языкового вопроса, не выполнено было ровным счетом ничего. В итоге его 70 с лишним процентов поддержки к концу срока превратились в накрученные 30.

В начале марта этого года соцопросы отдавали победу на выборах бывшему главкому ВСУ Залужному, которого Зеленский снял с должности и выслал из страны. Однако даже при отсутствии реальных конкурентов и контроле над всеми СМИ глава киевского режима испугался проводить голосование, сохранив таким образом власть. Возможно, впрочем, ненадолго.

"Все зависит от положения дел на российско-украинском фронте. Только лишь от этого. Как только российская армия начнет активизироваться. Скажем, возьмет в окружение тот же Харьков. Или одновременно с этим начнутся наступательные действия на юге. И крысы с этого тонущего корабля побегут, Зеленский в Киеве не останется. И переберется на туманный Альбион или на какие-нибудь острова, где у него недвижимости полным-полно", - рассказал Юрий Дудкин, украинский эксперт.

На неделе британские СМИ сообщили, что семья Зеленского купила за 20 миллионов фунтом поместье Хайгроув-Хаус. Это бывшая резиденция короля Великобритании Карла III. По словам прислуги, которая была уволена, оформлением документов занималась супруга Зеленского. Сам же он пока находится в Киеве, откуда постепенно начинают разбегаться его ближайшие соратники.

На днях стало известно об увольнении советника украинского президента Сергея Шефира. Это близкий друг Зеленского. Они вместе основали студию "Квартал 95". Шефира ещё называют "кошельком главы киевского режима". Советник сбежал из страны сразу после начала СВО. Потом вернулся. А сейчас снова уехал, очевидно, уже навсегда, чем вызвал ярость Зеленского, пишут украинские СМИ, публикуя, впрочем, и другую более правдивую причину отставки Шефира, ссылаясь на близких ему людей:

"Сергей очень скептически оценивает происходящее на Украине. Поэтому решил, грубо говоря, "встать на лыжи". Весь вопрос в том, дадут ли ему уйти".

Также Шефира называли альтернативным каналом доступа к Зеленскому. Теперь же это можно сделать только через главу его офиса Ермака, который убрал всех нелояльных замов из администрации. В итоге Ермак стал вторым по влиянию человеком в государстве. Ему удалось сместить даже Алексея Данилова. Бывшего главу украинского СНБО отправили послом в Молдову. На эту достаточно нервную кадровую чехарду в условиях провалов на фронте обратило внимание и агентство "Блумберг".

И отставки, похоже, продолжатся. В частности, пишут украинские СМИ, на очереди генпрокурор Костин, которому уже подбирают замену. Вот только очереди из желающих не наблюдается. Хотя должность в условиях тотальной коррупции на Украине, безусловно, хлебная. Однако потенциальные кандидаты предпочитают действовать с оглядкой. Во-первых, на политический статус Зеленского. Во-вторых, на ситуацию на фронте. И в обоих случаях перспективы им кажутся крайне опасными.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"