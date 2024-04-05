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Минобороны подсчитало сбитые за неделю украинские самолеты

15:58
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Уничтожено пять установок ЗРК

Российские ракетные войска, артиллерия и беспилотные летательные аппараты нанесли удары по районам скопления военной техники противника. За неделю уничтожено на аэродромах базирования три украинских штурмовика Су-25. Также поражено пять пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

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Военное ведомство отчиталось о ходе специальной военной операции за период с 31 марта по 5 апреля. По его данным, за это время российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя ВСУ Су-27 и один МиГ-29.

Также силы ПВО сбили пять авиационных управляемых бомб "Hammer" и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, "Vampire" и "Ураган". Кроме того, в зоне СВО было уничтожено 1119 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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