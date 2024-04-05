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Чернышенко: Россияне преодолели зависимость от поездок за границу

15:56
  • пятница
  • 05 апреля 2024

В кабмине обсудили внутренний туризм

Отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Об этом заявил в пятницу, 5 апреля, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания по развитию туризма в Кемеровской области и реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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Политик напомнил, что внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный. Количество туристических поездок россиян достигло 78 миллионов, что на 21% больше, чем годом ранее.

Необходимо оперативно наращивать туристическую инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса граждан, которые полюбили отдыхать в нашей стране, цитирует Чернышенко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Власти ожидают, что уже к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП страны увеличится вдвое — до 5%. Подъему в сфере туризма помогут в той или иной мере все российские национальные проекты.

До этого Владимир Путин по результатам заседания президиума Госсовета поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Сделать это предписывалось путем консолидации успешных молодежных программ — например, проекта "Больше, чем путешествие".

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