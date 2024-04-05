Около 700 участков подтоплены в Подмосковье из-за половодья

Два населенных пункта отрезаны от инфраструктуры

Из-за паводка в Московской области подтоплены около 700 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Кроме того, под воду ушли 5 низких мостов и 13 участков автодорог.

Сильнее всего пострадали Талдомский и Серпуховской городские округа. Кроме того, наводнение отмечается в Клинском, Богородском, Раменском, Истринском, Воскресенском, Наро-Фоминском, Чеховском, Красногорском городских округах и в Электростали.

Два населенных пункта оказались отрезаны от инфраструктуры. В изоляции село Слемские Борки в Луховицах и деревня Слобода под Рузой.

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