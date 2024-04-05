ВСУ ударили дронами по Запорожской АЭС

Критически-важная инфраструктура не повреждена

ВСУ с помощью боевых дронов атаковали территорию Запорожской АЭС. Удары были нанесены в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

Отмечается, что повреждения критической инфраструктуры не было. Работа систем атомной станции не нарушена. Однако, в пресс-службе отметили, что это уже не первый прилет за последнее время.

МИД России предостерег Киев и западные страны от атак на ЗАЭС, И попросил МАГАТЭ с помощью своих представителей фиксировать все попытки нападений с украинской стороны.

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