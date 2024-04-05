СМИ: премьер-министр Украины Шмыгаль сохранит свое кресло

Кадровые перестановки чиновника не затронут

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сохранит свой пост, не смотря на кадровые перестановки в правительстве. Об этом пишет издание "Страна". При этом журналисты отмечают, что изменения в работе кабинета министров произойдут в ближайшее время.

1 апреля советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял о реформе. По его словам, президент хочет сократить число министерств и ведомств. Некоторым придется совмещать функции.

Перестановки в правительстве активно обсуждаются. Все ждут отставки министра развития общин Александра Кубракова. Его кресло может занять министр экономики Юлия Свириденко. А на ее место претендует министр промышленности Александр Камышин. Кресло качается и под главой МИДа Дмитрием Кулебой. На это место целит замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига.

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