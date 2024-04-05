ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверо подростков отравились неизвестным веществом в Казани

17:32
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Один из пострадавших детей погиб

Четверо подростков отравились неизвестным веществом в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России по Татарстану.

В Киеве дети отравились шоколадом с наркотиками
Дети завязли в грязи посреди центральной площади подмосковного города

Отмечается, что все обстоятельства ЧП выясняют следователи. Один из пострадавших,15-летний подросток, погиб. Поэтому возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности.

Всех пострадавших в ночь на пятницу привезли в Детскую республиканскую больницу. Сейчас врачи оказывают им помощь. По предварительной версии, подростки нашли наркотики в одном из заброшенных зданий Казани.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.