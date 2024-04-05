Один из пострадавших детей погиб

Четверо подростков отравились неизвестным веществом в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России по Татарстану.

Отмечается, что все обстоятельства ЧП выясняют следователи. Один из пострадавших,15-летний подросток, погиб. Поэтому возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности.

Всех пострадавших в ночь на пятницу привезли в Детскую республиканскую больницу. Сейчас врачи оказывают им помощь. По предварительной версии, подростки нашли наркотики в одном из заброшенных зданий Казани.

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