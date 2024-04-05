Собянин: С 6 по 14 апреля в Москве пройдет волонтерский проект "Время добра"

Для участия необходимо зарегистрироваться

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра". Он пройдет с 6 по 14 апреля. Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться на портале "Мосволонтер".

"У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится с 6 по 14 апреля. В это время пройдут субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции. Добровольцы помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных, сдадут вторсырьё и встретятся с экспертами по направлениям волонтёрской деятельности", - сообщается в Телеграм-канале мэра.

В феврале этого года ресурсному центру "Мосволонтёр", который объединяет более миллиона 220 тысяч неравнодушных москвичей, исполнилось десять лет. Работа волонтёров охватывает 12 самых разных направлений.

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