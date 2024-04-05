ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: С 6 по 14 апреля в Москве пройдет волонтерский проект "Время добра"

17:54
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Для участия необходимо зарегистрироваться

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра". Он пройдет с 6 по 14 апреля. Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться на портале "Мосволонтер".

"У проекта будет четыре сезона. Весенний продлится с 6 по 14 апреля. В это время пройдут субботники, творческие и инклюзивные мастер-классы, патриотические и донорские акции. Добровольцы помогут пациентам городских больниц, соберут корм для животных, сдадут вторсырьё и встретятся с экспертами по направлениям волонтёрской деятельности", - сообщается в Телеграм-канале мэра.

В феврале этого года ресурсному центру "Мосволонтёр", который объединяет более миллиона 220 тысяч неравнодушных москвичей, исполнилось десять лет. Работа волонтёров охватывает 12 самых разных направлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.