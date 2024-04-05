В рамках проекта "Цифровой ликбез" пройдет урок по цифровой грамотности

Цель урока - помочь школьникам освоить принципы безопасного поведения в интернет-пространстве

До 26 апреля 2024 года в рамках просветительского проекта "Цифровой ликбез" проводятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения, АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

В рамках урока публикуется контент от компании VK, состоящий из видеоролика и методических материалов для педагогов по теме "Способы защиты аккаунтов в социальных сетях". Контент размещен на ресурсе проекта по адресу цифровойликбез.рф.

Цель урока - помочь школьникам освоить основные принципы безопасного поведения в интернет-пространстве, повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

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