Чибиса перевезли в областной центр

Губернатора поместили в реанимацию больницы Мурманска

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли из Апатит в Мурманск. Для этого использовали самолет санавиации. Об этом сообщает РИА Новости. Транспортировку пострадавший перенес хорошо.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что состояние Чибиса тяжелое, но стабильное. Главу региона поместили в отделение интенсивной терапии Мурманской областной клинической больницы.

Напомним, накануне вечером на Андрея Чибиса было совершено покушение. 42-летний житель Апатит бросился на чиновника с ножом и нанес удар в живот. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

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